Séance de dédicaces de Pascal Rabaté Pol’n Nantes dimanche 19 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-19 15:00 – 17:00

Gratuit : non Entrée libre

Dans le cadre du festival Vivons livres!, Pascal Rabaté, qui a contribué au numéro spécial de la revue 303, tout en bande dessinée, « L’appel du fleuve », sera présent sur le stand des Editions 303 pour dédicacer le numéro et d’autres titres.

Pol’n Centre-ville Nantes 44000

02 51 82 36 71 http://pol-n.org pole.n@wanadoo.fr 0228206303 https://www.editions303.com/