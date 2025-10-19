Séance de dédicaces de Pascal Rabaté Pol’n Nantes
Séance de dédicaces de Pascal Rabaté Pol’n Nantes dimanche 19 octobre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-10-19 15:00 – 17:00
Gratuit : non Entrée libre
Dans le cadre du festival Vivons livres!, Pascal Rabaté, qui a contribué au numéro spécial de la revue 303, tout en bande dessinée, « L’appel du fleuve », sera présent sur le stand des Editions 303 pour dédicacer le numéro et d’autres titres.
Pol’n Centre-ville Nantes 44000
02 51 82 36 71 http://pol-n.org pole.n@wanadoo.fr 0228206303 https://www.editions303.com/