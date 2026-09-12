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AGENDA · Aurec-sur-Loire

Séance de dédicaces de Pierre Benoist Librairie-salon de thé Les Pages du château Aurec-sur-Loire

samedi 19 septembre 2026 · Librairie-salon de thé Les Pages du château · Aurec-sur-Loire

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Librairie-salon de thé Les Pages du château
Adresse
4, rue des Marronniers
Ville
43110 Aurec-sur-Loire
Département
Haute-Loire
Tarif

Aurec-sur-Loire

Séance de dédicaces de Pierre Benoist

Librairie-salon de thé Les Pages du château 4, rue des Marronniers Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Venez rencontrer l’auteur Pierre Benoist.
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Librairie-salon de thé Les Pages du château 4, rue des Marronniers Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 31 68 81  lespagesduchateau@gmail.com

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English :

Come meet author Pierre Benoist.

L’événement Séance de dédicaces de Pierre Benoist Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Loire Semène

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