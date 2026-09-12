Séance de dédicaces de Pierre Benoist Librairie-salon de thé Les Pages du château Aurec-sur-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Librairie-salon de thé Les Pages du château · Aurec-sur-Loire
Informations pratiques
Aurec-sur-Loire
Séance de dédicaces de Pierre Benoist
Librairie-salon de thé Les Pages du château 4, rue des Marronniers Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Venez rencontrer l’auteur Pierre Benoist.
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Librairie-salon de thé Les Pages du château 4, rue des Marronniers Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 31 68 81 lespagesduchateau@gmail.com
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English :
Come meet author Pierre Benoist.
L’événement Séance de dédicaces de Pierre Benoist Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Loire Semène
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