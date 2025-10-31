Séance de dédicaces Franck Daouben Saint-Pabu

Les Abers du littoral finistérien sont souvent célébrés pour leur beauté sur terre mais, nous ignorons leurs richesses sous-marines. Dans le bleu des Abers installe le lecteur au coeur d’un écrin de roches peuplé d’une flore vivace et d’espèces animales locales. Le lecteur les découvre au travers d’un paysage d’algues plus luxuriantes et colorées les unes que les autres tandis que l’apnéiste et photographe Franck Daouben nous plonge dans cette capsule silencieuse. Au travers de photos fabuleuses et d’un récit concis, Franck Daouben explique pourquoi, après de lointains voyages, il a choisi de revenir vivre sur son bout de terre natal. Il apporte un regard sensitif et accessible sur sa pratique de l’apnée qui convoque davantage l’écoute que la performance. Il nous émerveille par ses rencontres répétées avec la femelle phoque Buddy devenue une amie fidèle de ses plongées. Un beau-livre photos et textes qui invite simplement à gouter les merveilles qui nous entourent et à laisser le temps qui file sur la berge.

Ce livre est en pré-commande auprès de notre association au tarif de 30€. Franck reversera ses droits d’auteur pour chaque exemplaire vendu au sein de l’association.

La Maison des Abers est ravie de faire la promotion de ce livre pour valoriser la richesse du territoire de nos abers et organise une séance de dédicace précédée d’un échange avec l’auteur dans nos locaux le vendredi 31 octobre 2025 à 18h30. .

Rue de Tariec Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne +33 6 65 55 81 00

