Séance de dédicaces illustrées, par les Carnettistes des Hauts-de-France, Médiathèque communautaire des Encres de Saint-Amand-les-Eaux, Saint-Amand-les-Eaux

Informations pratiques

Séance de dédicaces illustrées, par les Carnettistes des Hauts-de-France Samedi 19 septembre, 14h00 Médiathèque communautaire des Encres de Saint-Amand-les-Eaux Nord

Gratuit, sans inscription, dédicaces en continu de 14h à 18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Découvrez en avant-première l’édition imprimée du carnet de voyage en Scarpe-Escaut, faisant la part belle au patrimoine local (vente d’ouvrages). Faites dédicacer votre exemplaire par les carnettistes présentes. GRATUIT et SANS INSCRIPTION

Médiathèque communautaire des Encres de Saint-Amand-les-Eaux rue de la Résistance 59230 Saint-Amand-les-Eaux Saint-Amand-les-Eaux 59230 Nord Hauts-de-France +33 03 27 22 49 80 https://mediatheques.agglo-porteduhainaut.fr La Médiathèque des Encres se situe en plein cœur de Saint-Amand-Les-Eaux, au sein des Jardins de la tour abbatiale. Elle se trouve derrière la Grand-Place, à côté du Théâtre des Sources et de l’Espace Jean Ferrat. Un parking, un garage à vélo et des arrêts de bus se trouvent à proximité : tout est fait pour que vous puissiez venir nous rendre visite ! Accès piéton : Face au Théâtre des Sources et à l’espace Jean Ferrat ; Derrière la Tour abbatiale – Garage à vélos

Accès en bus : Ligne 19 – arrêt Saint-Amand Eglise ; Amanditour – arrêt Avenue du clos ou St Amand Place

Accès en voiture : Direction centre-ville – Parking gratuit

Découvrez en avant-première l’édition imprimée du carnet de voyage en Scarpe-Escaut, faisant la part belle au patrimoine local (vente d’ouvrages). Faites dédicacer votre exemplaire par les présentes.…

©VirginieVerlynde