Séance de dédicaces Jean Marie Delbos

129 Rue Victor Hugo Tartas Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Événement littéraire exclusif dans votre Intermarché Tartas !

Ne manquez pas notre grande séance de dédicace avec l’auteur Jean-Marie Delbos. Venez vivre une rencontre privilégiée et vous procurer son livre événement, Mon enfance à Bétharram (Éd. Leduc), co-écrit avec Erwan Denys.

Événement littéraire exclusif dans votre Intermarché Tartas !

Ne manquez pas notre grande séance de dédicace avec l’auteur Jean-Marie Delbos. Venez vivre une rencontre privilégiée et vous procurer son livre événement, Mon enfance à Bétharram (Éd. Leduc), co-écrit avec Erwan Denys.

Découvrez ce récit choc et poignant le témoignage bouleversant d’une des premières victimes qui brise enfin 60 ans de silence. C’est une opportunité unique d’échanger de vive voix avec l’auteur sur son parcours, de soutenir son courageux combat pour la vérité, et de repartir avec votre exemplaire personnellement dédicacé.

Ce document historique incontournable est à ajouter d’urgence à votre bibliothèque. Rendez-vous toute la journée dans votre magasin pour ce moment de partage exceptionnel. Venez nombreux ! .

129 Rue Victor Hugo Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 53 27

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English : Séance de dédicaces Jean Marie Delbos

Exclusive literary event at your Intermarché Tartas!

Don’t miss our big signing session with author Jean-Marie Delbos. Come and enjoy a privileged meeting and buy his eventful book, Mon enfance à Bétharram (Éd. Leduc), co-written with Erwan Denys.

L’événement Séance de dédicaces Jean Marie Delbos Tartas a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Tartas