Séance de dédicaces K.R.Hopeking Mille Vies et 1 KF Aix-en-Provence

Séance de dédicaces K.R.Hopeking

Samedi 14 février 2026 de 14h à 17h. Mille Vies et 1 KF 21 cours Sextius Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Venez vivre une Saint-Valentin pas comme les autres lors d’une séance de dédicaces au sein de la librairie Mille Vies et 1 KF, spécialiste de la romance.

Cette librairie, spécialisée dans la romance sous toutes ses formes, propose une séance de dédicaces inédite avec l’autrice K.R.Hopeking à l’origine de la duologie Shadow of Ghost . .

Mille Vies et 1 KF 21 cours Sextius Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 17 42 26 65 millevies1kf@hotmail.com

English :

Come and experience a Valentine’s Day like no other at a book signing at Mille Vies et 1 KF, a bookshop specializing in romance.

L’événement Séance de dédicaces K.R.Hopeking Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme d’Aix en Provence