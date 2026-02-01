Séance de dédicaces K.R.Hopeking Mille Vies et 1 KF Aix-en-Provence
Séance de dédicaces K.R.Hopeking Mille Vies et 1 KF Aix-en-Provence samedi 14 février 2026.
Séance de dédicaces K.R.Hopeking
Samedi 14 février 2026 de 14h à 17h. Mille Vies et 1 KF 21 cours Sextius Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 14:00:00
fin : 2026-02-14 17:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Venez vivre une Saint-Valentin pas comme les autres lors d’une séance de dédicaces au sein de la librairie Mille Vies et 1 KF, spécialiste de la romance.
Cette librairie, spécialisée dans la romance sous toutes ses formes, propose une séance de dédicaces inédite avec l’autrice K.R.Hopeking à l’origine de la duologie Shadow of Ghost . .
Mille Vies et 1 KF 21 cours Sextius Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 17 42 26 65 millevies1kf@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and experience a Valentine’s Day like no other at a book signing at Mille Vies et 1 KF, a bookshop specializing in romance.
L’événement Séance de dédicaces K.R.Hopeking Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme d’Aix en Provence