Séance de dédicaces La quête d'un père de Suzanne Vrai-Walking Salle AIEC Cambo-les-Bains vendredi 13 février 2026.
Salle AIEC 6 Square Albeniz Cambo-les-Bains
2026-02-13
2026-02-13
2026-02-13
Environ 200 000 enfants seraient nés de relations entre femmes françaises et soldats allemands. Suzanne Vrai-Walking apprend avec douleur, à 16 ans, qu’elle en fait partie et va s’enfermer dans le mutisme et les voyages. “La quête d’un père” est son témoignage. .
Salle AIEC 6 Square Albeniz Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 48
