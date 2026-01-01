Séance de dédicaces Mon P’tit Café Lamballe-Armor

Séance de dédicaces

Mon P’tit Café 16 Rue du Val Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-24 12:00:00

2026-01-24

Mon P’tit Café accueille Kevin Bidault, auteur lamballais, pour une séance dédicaces autour de son livre Jack & Billie.

Une jolie histoire à découvrir avec vos enfants un cactus, un ballon, et une rencontre improbable racontée avec douceur et poésie.

Kevin sera présent pour échanger, dédicacer son livre et partager un beau moment avec petits et grands. .

Mon P’tit Café 16 Rue du Val Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 86 29 62 79

