Séance de dédicaces « Le moulin du Chocquet à Wizernes » Le Moulin Mannessier Fauquembergues

Séance de dédicaces « Le moulin du Chocquet à Wizernes » Le Moulin Mannessier Fauquembergues samedi 20 septembre 2025.

Séance de dédicaces « Le moulin du Chocquet à Wizernes » Samedi 20 septembre, 09h00 Le Moulin Mannessier Pas-de-Calais

Gratuit – Entrée libre – Tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Philippe May, auteur émérite du Comité d’Histoire du Haut-Pays, vous présente son dernier ouvrage sur l’un des monuments (à eau !) de la vallée de l’Aa. Venez le rencontrer et échanger sur l’histoire de cette ancienne fabrique de Wizernes… au cœur d’une ancienne fabrique de Fauquembergues !

Le Moulin Mannessier 373 Avenue Roland Huguet Fauquembergues Fauquembergues 62560 Pas-de-Calais Hauts-de-France 06 59 08 25 46 http://www.histoirehautpays.com/le-moulin-mannessier/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61573268491913 Le Moulin Mannessier est un lieu ludique et inédit pour découvrir l’histoire locale !

En production depuis le XIIème siècle, la minoterie du moulin Mannessier cesse son activité en 1978, avant d’être cédée à la collectivité publique.

C’est en 2022 que la CAPSO (Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer) décide de rénover le bâtiment afin de lui donner une seconde vie : en faire un équipement culturel, pédagogique et ludique.

La mission d’animation du lieu est quant à elle confiée au Comité d’Histoire du Haut-Pays, association d’histoire locale émérite depuis 1972.

Un lieu, trois usages :

1- La Fabrique, une scénographie ludique

Au cœur de l’ancienne usine, cinq plateaux escamotables vous invitent à (re)découvrir la minoterie dans son contexte historique local, tout en explorant les savoir-faire et techniques de la meunerie et des moulins qui sont à l’origine de l’essor économique des vallées de l’Aa et de la Lys. Une visite originale intégrant des jeux de manipulation, dans une ambiance conviviale assurée !

2- Le Magasin, une vitrine de proximité

Accessible lors des jours d’ouverture, le magasin du moulin propose aux visiteurs une librairie en histoire locale qui viendra s’enrichir de jeux et produits dérivés. En mode « boutique éphémère », il peut accueillir des artisans et commerçants – en lien étroit avec les savoir-faire et techniques – pour promouvoir leur activité.

3- La Centrale, une unité de production hydroélectrique

Dès avant 1900, le moulin Mannessier produit sa propre électricité. Une vocation qu’il retrouvera prochainement, pour la production d’une énergie la plus verte qui soit. Entrée gratuite.

Accessible sur réservation uniquement : créneaux disponibles sur http://www.histoirehautpays.com/reservation-des-visites/

Tout public – Accessible PMR.

Parkings à proximité (Avenue Roland Huguet et Place de la Gare, devant la Poste)

Philippe May, auteur émérite du Comité d’Histoire du Haut-Pays, vous présente son dernier ouvrage sur l’un des monuments (à eau !) de la vallée de l’Aa. Venez le rencontrer et échanger sur l’histoire…

Comité d’Histoire du Haut-Pays