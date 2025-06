SÉANCE DE DÉDICACES « LES SONGES DU ROI GRIFFU » DE MAÏLIS COLOMBIÉ – Place de la République Aspet 21 juin 2025 09:30

Haute-Garonne

SÉANCE DE DÉDICACES « LES SONGES DU ROI GRIFFU » DE MAÏLIS COLOMBIÉ Place de la République MAISON DE LA PRESSE Aspet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 09:30:00

fin : 2025-06-21 12:30:00

Date(s) :

2025-06-21

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe dans la grotte d’un auteur de BD pendant les mois (ou les années) qui précèdent la sortie d’un album ?

Afin de clore en beauté son exposition « Les Songes du Roi Griffu », Maïlis COLOMBIE proposera une séance de dédicaces le samedi 21 juin de 09h30 à 12h30 à la maison de la presse d’Aspet (place de la République, 31160 Aspet). Les tomes de “Les Songes du Roi Griffu” y seront disponibles à la vente. .

Place de la République MAISON DE LA PRESSE

Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 59 39

English :

Have you ever wondered what goes on in a comic book writer’s cave in the months (or years) leading up to the release of an album?

German :

Haben Sie sich schon einmal gefragt, was in den Monaten (oder Jahren) vor der Veröffentlichung eines Albums in der Höhle eines Comicautors vor sich geht?

Italiano :

Vi siete mai chiesti cosa succede nella caverna di uno scrittore di fumetti nei mesi (o negli anni) che precedono l’uscita di un album?

Espanol :

¿Se ha preguntado alguna vez qué ocurre en la cueva de un guionista de cómics en los meses (o años) previos al lanzamiento de un álbum?

