Séance de dédicaces Libraire Tandem Mauléon-Licharre

Séance de dédicaces

Libraire Tandem 14 avenue Alsace Lorraine Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Vous êtes invités à la librairie Tandem, à Mauléon.

Laurent Ayçaguer, souletin exilé à Bordeaux, sera en séance de dédicaces. Il est l’auteur d’une quinzaine de recueils de nouvelles, de poésie et de paroles de chansons. Il est, également, le fondateur des éditions Play dont il sera ravi de vous partager les actualités. En raison de l’espace, nous vous invitons à vous inscrire. .

Libraire Tandem 14 avenue Alsace Lorraine Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 65 12 librairietandem@gmail.com

