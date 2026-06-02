Distré

Séance de dédicaces Pierre Creet

Rue de l’Europe Distré Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Pierre Creet vous convie à sa séance de dédicaces.

Après avoir fêté avec succès les 20 ans de son roman La grenouille jaune aux Journées Nationales du Livre et du Vin en ce mois d’avril passé, l’infatigable Pierre Creet enchaîne sur Saumur en vous proposant trois belles dates de dédicaces.

Venez rencontrer ce passionné, et il vous conseillera un des ses fameux suspenses, dont sa nouveauté l’intrigant Le crapaud rouge, à dévorer en vous faisant dorer la pilule pendant les grandes vacances sur votre plage et/ou jardin préférés .

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 4 juillet 2026 de 9h30 à 13h et de 14h à 19h. .

Rue de l’Europe Distré 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

Pierre Creet invites you to his book signing.

L’événement Séance de dédicaces Pierre Creet Distré a été mis à jour le 2026-06-02 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME