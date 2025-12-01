Séance de Disc-golf, Village vacances Le Duchet Nanchez

Séance de Disc-golf

Village vacances Le Duchet 2 Les Pessettes Nanchez Jura

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26 14:00:00

fin : 2025-12-26 16:00:00

Date(s) :

2025-12-26

Pendant les vacances, le Village vacances le Duchet propose des activités variées, ouvertes à tous.

Le disc golf est un jeu et un sport pratiqué, avec les règles du golf, en lançant des disques apparentés aux frisbees, mais de divers profils selon la distance et les capacités du joueur, plus petits (21 cm) et plus lourds (150 à 180 g le plus souvent). Ces disques sont lancés en direction d’une cible, qui sert de trou .

Venez découvrir cette activité familiale et ludique !

Séance sur réservation. .

Village vacances Le Duchet 2 Les Pessettes Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 41 26 contact@le-duchet.com

