Séance de fitjump Stotzheim
29 rue de Benfeld Stotzheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Mercredi 2026-02-18 18:30:00
fin : 2026-02-18 19:15:00
2026-02-18 2026-02-25
Venez transpirer sans impact sur vos articulation avec 2 séances de fitjump de 45 min durant les vacances )
29 rue de Benfeld Stotzheim 67140 Bas-Rhin Grand Est cerclestnicolas@outlook.fr
English :
Come and sweat without impacting your joints with 2 x 45 min fitjump sessions during the vacations )
L’événement Séance de fitjump Stotzheim a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de tourisme du pays de Barr