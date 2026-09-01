Séance de Hatha Yoga Sainte-Colombe-de-Duras
mercredi 16 septembre 2026 · Sainte-Colombe-de-Duras
Informations pratiques
Sainte-Colombe-de-Duras
Séance de Hatha Yoga
Lieu-dit Guerry Sainte-Colombe-de-Duras Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 18:30:00
fin : 2026-09-23 19:30:00
Date(s) :
2026-09-16 2026-09-23
Trois séances découvertes offertes
Séance de Hatha Yoga
Le yoga est une discipline aux multiples facettes. Si certaines pratiques comme le yoga vinyasa sont dynamiques et sportives, d’autres sont idéales pour la détente et la paix intérieure. C’est le cas du hatha yoga.
Trois séances découvertes offertes
Séance de Hatha Yoga, la discipline qui calme le mental.
Le yoga est une discipline aux multiples facettes. Si certaines pratiques comme le yoga vinyasa sont dynamiques et sportives, d’autres sont idéales pour la détente et la paix intérieure. C’est le cas du hatha yoga.
Pratique traditionnelle , le hatha yoga consiste à travailler sa respiration ainsi que sa posture pour renouer avec un bien être physique et émotionnel complet.
Cette pratique s’adresse à tous et à toutes. .
Lieu-dit Guerry Sainte-Colombe-de-Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 99 61 70
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English : Séance de Hatha Yoga
Three Free Introductory Classes
Hatha Yoga Class
Yoga is a multifaceted discipline. While some styles, such as Vinyasa yoga, are dynamic and athletic, others are ideal for relaxation and inner peace. This is the case with Hatha yoga.
L’événement Séance de Hatha Yoga Sainte-Colombe-de-Duras a été mis à jour le 2026-09-10 par OT du Pays de Duras – CDT47
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