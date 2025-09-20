Séance de jeu – Découverte de l’architecture à travers les jeux modernes et construction d’oeuvre collective Salle des Dintellières Lille

6 à 99 ans – accès libre entre 15h et 18h

Découvrez l’architecture à travers les jeux de société modernes et jeux de construction.

Venez créer votre propre construction et/ou collectivement reconstruire des monuments et bâtisses connues ou pas!

Jeu de piste libre et autonome avec livret d’aventure disponible sur place.

A la façon du jeu Azul, venez découvir l’architecture des monuments et bâtisses du quartier Lille-Centre Saint Sauveur.

Salle des Dintellières 97 Rue Saint Sauveur Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France La Salle des Dintellières évoque par son nom le patrimoine du savoir-faire régional. Idéalement placée, entre l'église Saint Sauveur et l'Ancien Hospice Saint Sauveur, elle est le point de départ de notre jeu de piste. Accès à la salle par l'arrière du bâtiment, par la rampe.

Ludothèque Chez Audulle