Séance de jeux encadrée « Nos coups de cœur » Muséum d’histoire naturelle – Jardin des plantes Toulouse

Séance de jeux encadrée « Nos coups de cœur » Samedi 20 septembre, 14h00 Muséum d’histoire naturelle – Jardin des plantes Haute-Garonne

Gratuit en accès libre.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Séance de jeux pour les tout-petits – En famille à la médiathèque jeunesse

Apprendre en jouant, dès le plus jeune âge !

La médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? » vous propose une séance de jeux encadrée, spécialement conçue pour les enfants de 3 à 6 ans et leurs familles.

Au programme : une sélection de jeux coups de cœur – jeux de plateau, de dés, de coopération, d’anticipation ou de stratégie – pour découvrir de façon originale et ludique la biodiversité, l’histoire naturelle et les sciences de la vie.

Public : enfants de 3 à 6 ans, accompagnés

Lieu : Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? (1er étage du Muséum)

Date : Samedi 20 septembre

Horaire : de 14h à 16h

Muséum d'histoire naturelle – Jardin des plantes 35 All. Jules Guesde, 31000 Toulouse, France

© Image générée par IA – Muséum de Toulouse