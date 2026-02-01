Séance de jeux Sophroludique Breteil

Séance de jeux Sophroludique

Le mercredi 18 février, à 14h à la mairie de Breteil, Aurélie Trégaro, sophrologue, propose une séance jeux sophroludique parent-enfant.

Interactions à travers les jeux, la relaxation, la respiration et le dessins.

A partir du CP, gratuit.

Sur inscription depuis portailfamilles@breteil.fr .

