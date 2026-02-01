Séance de jeux Sophroludique Breteil
13 Rue de Montfort Breteil Ille-et-Vilaine
Début : 2026-02-18 14:00:00
Le mercredi 18 février, à 14h à la mairie de Breteil, Aurélie Trégaro, sophrologue, propose une séance jeux sophroludique parent-enfant.
Interactions à travers les jeux, la relaxation, la respiration et le dessins.
A partir du CP, gratuit.
Sur inscription depuis portailfamilles@breteil.fr .
