SEANCE DE LECTURE MIMILIT Commer Bibliothèque de Commer Commer

SEANCE DE LECTURE MIMILIT

samedi 11 avril 2026.
Bibliothèque de Commer
2 Rue des Acacias
Commer
Mayenne
Début : 2026-04-11 10:30:00
fin : 2026-04-11
2026-04-11
Les bibliothécaires vous préparent des séances de lecture agrémentées de comptines et de chansons pour passer un bon moment en famille !
Gratuit
Renseignements et inscriptions au 02 43 11 19 81 .
Bibliothèque de Commer 2 Rue des Acacias Commer 53470 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 81 reseaudesbibliotheques@mayennecommunaute.fr
English :
The librarians have put together a series of reading sessions, complete with nursery rhymes and songs, to make sure you have a great time with the whole family!
