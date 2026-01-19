SEANCE DE LECTURE MIMILIT Commer Bibliothèque de Commer Commer

SEANCE DE LECTURE MIMILIT Commer

Bibliothèque de Commer 2 Rue des Acacias Commer Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Les bibliothécaires vous préparent des séances de lecture agrémentées de comptines et de chansons pour passer un bon moment en famille !

Gratuit

Renseignements et inscriptions au 02 43 11 19 81 .

Bibliothèque de Commer 2 Rue des Acacias Commer 53470 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 81 reseaudesbibliotheques@mayennecommunaute.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The librarians have put together a series of reading sessions, complete with nursery rhymes and songs, to make sure you have a great time with the whole family!

L’événement SEANCE DE LECTURE MIMILIT Commer Commer a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne