SEANCE DE LECTURE MIMILIT Lassay Médiathèque Tournepage Lassay-les-Châteaux samedi 4 avril 2026.
Médiathèque Tournepage 5 rue du Couvent Lassay-les-Châteaux Mayenne
Début : 2026-04-04 10:30:00
fin : 2026-04-04
2026-04-04 2026-04-28 2026-06-06 2026-06-09
Les bibliothécaires vous préparent des séances de lecture agrémentées de comptines et de chansons pour passer un bon moment en famille !
Gratuit
Renseignements et inscriptions au 02 43 11 19 81 .
Médiathèque Tournepage 5 rue du Couvent Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 04 33 mediatheque.lassay@mayennecommunaute.fr
English :
The librarians have put together a series of reading sessions, complete with nursery rhymes and songs, to make sure you have a great time with the whole family!
