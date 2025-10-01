SEANCE DE LECTURE MIMILIT Médiathèque Tournepage Lassay-les-Châteaux

Médiathèque Tournepage 5 rue du Couvent Lassay-les-Châteaux Mayenne

Début : 2025-10-01 10:30:00

fin : 2025-10-01

Les bibliothécaires vous préparent des séances de lecture agrémentées de comptines et de chansons pour passer un bon moment en famille !

Gratuit

Renseignements et inscriptions au 02 43 11 19 81 .

Médiathèque Tournepage 5 rue du Couvent Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 04 33 mediatheque.lassay@mayennecommunaute.fr

The librarians have put together a series of reading sessions, complete with nursery rhymes and songs, to make sure you have a great time with the whole family!

Die Bibliothekarinnen bereiten Ihnen Lesestunden vor, die mit Reimen und Liedern angereichert sind, um eine schöne Zeit mit der Familie zu verbringen!

I bibliotecari hanno preparato una serie di sessioni di lettura, complete di filastrocche e canzoni, per far divertire voi e la vostra famiglia!

Los bibliotecarios han preparado una serie de sesiones de lectura, con canciones infantiles y rimas, para que usted y su familia disfruten juntos

