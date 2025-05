SEANCE DE LECTURE MIMILIT – Médiathèque / Le Grand Nord Mayenne, 4 juin 2025 10:30, Mayenne.

Mayenne

SEANCE DE LECTURE MIMILIT Médiathèque / Le Grand Nord 1 esplanade François Mitterrand Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-04 10:30:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-04

2025-06-21

Les bibliothécaires vous préparent des séances de lecture agrémentées de comptines et de chansons pour passer un bon moment en famille !

Gratuit

Renseignements et inscriptions au 02 43 11 19 81 .

Médiathèque / Le Grand Nord 1 esplanade François Mitterrand

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71 mediatheque@legrandnord.fr

English :

The librarians have put together a series of reading sessions, complete with nursery rhymes and songs, to make sure you have a great time with the whole family!

German :

Die Bibliothekarinnen bereiten Ihnen Lesestunden vor, die mit Reimen und Liedern angereichert sind, um eine schöne Zeit mit der Familie zu verbringen!

Italiano :

I bibliotecari hanno preparato una serie di sessioni di lettura, complete di filastrocche e canzoni, per far divertire voi e la vostra famiglia!

Espanol :

Los bibliotecarios han preparado una serie de sesiones de lectura, con canciones infantiles y rimas, para que usted y su familia disfruten juntos

L’événement SEANCE DE LECTURE MIMILIT Mayenne a été mis à jour le 2025-05-21 par Office de Tourisme Mayenne Co