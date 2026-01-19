SEANCE DE LECTURE MIMILIT Mayenne Médiathèque Le Grand Nord Mayenne

SEANCE DE LECTURE MIMILIT Mayenne

Médiathèque Le Grand Nord
1 esplanade François Mitterrand
Mayenne

Début : 2026-04-01 10:30:00

fin : 2026-04-01

2026-04-01 2026-04-25 2026-06-10 2026-06-20

Les bibliothécaires vous préparent des séances de lecture agrémentées de comptines et de chansons pour passer un bon moment en famille !

Pour les 0-6 ans

Gratuit Sur réservation

Renseignements et inscriptions au 02 43 11 19 81 .

+33 2 43 11 19 71
mediatheque@mayennecommunaute.fr

English :

The librarians have put together a series of reading sessions, complete with nursery rhymes and songs, to make sure you have a great time with the whole family!

