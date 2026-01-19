SEANCE DE LECTURE MIMILIT Mayenne Médiathèque Le Grand Nord Mayenne
SEANCE DE LECTURE MIMILIT Mayenne Médiathèque Le Grand Nord Mayenne mercredi 1 avril 2026.
SEANCE DE LECTURE MIMILIT Mayenne
Médiathèque Le Grand Nord 1 esplanade François Mitterrand Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 10:30:00
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01 2026-04-25 2026-06-10 2026-06-20
Les bibliothécaires vous préparent des séances de lecture agrémentées de comptines et de chansons pour passer un bon moment en famille !
Pour les 0-6 ans
Gratuit Sur réservation
Renseignements et inscriptions au 02 43 11 19 81 .
Médiathèque Le Grand Nord 1 esplanade François Mitterrand Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71 mediatheque@mayennecommunaute.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The librarians have put together a series of reading sessions, complete with nursery rhymes and songs, to make sure you have a great time with the whole family!
L’événement SEANCE DE LECTURE MIMILIT Mayenne Mayenne a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme Mayenne Co