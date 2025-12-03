Séance de lecture Noël arrive Romans-sur-Isère

Séance de lecture Noël arrive

Noël arrive ! Viens écouter des histoires féériques avec nous, et rêver de ce moment spécial qui n’arrive qu’une fois dans l’année !

Séance de lecture organisée par la médiathèque.

20 rue de la Republique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr

English :

Christmas is coming! Come and listen to magical stories with us, and dream of this special moment that only comes once a year!

Reading session organized by the mediatheque.

German :

Weihnachten steht vor der Tür! Komm und hör dir mit uns märchenhafte Geschichten an und träume von diesem besonderen Moment, der nur einmal im Jahr stattfindet!

Von der Mediathek organisierte Vorlesestunde.

Italiano :

Il Natale sta arrivando! Venite ad ascoltare con noi alcune storie magiche e a sognare questo momento speciale che capita solo una volta all’anno!

Sessione di lettura organizzata dalla biblioteca multimediale.

Espanol :

¡Se acerca la Navidad! Ven a escuchar con nosotros algunas historias mágicas, ¡y sueña con este momento tan especial que sólo ocurre una vez al año!

Sesión de lectura organizada por la biblioteca multimedia.

