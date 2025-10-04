Séance de lectures pour les enfants Bibliothèque municipale Rieux-Volvestre

Séance de lectures pour les enfants Bibliothèque municipale Rieux-Volvestre samedi 4 octobre 2025.

Gratuit, 6 enfants par séance

Début : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Séance de lectures animée par l’Association « Lire et faire lire » destinée aux enfants à partir de 3 ans, les parents sont les bienvenus !

Venez partager un moment convivial avec Catherine autour d’une histoire ou d’un conte…et à la rencontre de divers personnages…

Bibliothèque municipale 1 rue de l’Ort 31310 Rieux-Volvestre Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie 0561984200 http://www.mairie-rieux-volvestre.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05.61.98.42.00 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@mairie-rieux-volvestre.fr »}]

