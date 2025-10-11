Séance de méditation au musée de Tessé Musée de Tessé Le Mans

Séance de méditation au musée de Tessé

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans Sarthe

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-10-11 11:00:00

fin : 2025-10-11 12:00:00

2025-10-11

Méditation dans l’exposition « Carole Benzaken »

Et si vous découvriez l’exposition « Carole Benzaken » en l’alliant avec la méditation de pleine conscience ? La méditation, c’est être à l’écoute de soi -même, de ses ressentis et du moment présent. L’art nous invite aussi à faire une pause, nous ramène au moment présent, fait appel aux émotions. C’est le moment de se laisser porter par ce que l’art peut faire émerger en nous, au cœur de l’exposition temporaire du musée de Tessé.

Accessible à tout le monde, y compris débutant. Prévoir une tenue décontractée. Sur inscription dans la limite des places disponibles. .

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 51 musee.tesse@lemans.fr

English :

Meditation in the « Carole Benzaken » exhibition

German :

Meditation in der Ausstellung « Carole Benzaken »

Italiano :

Meditazione nella mostra « Carole Benzaken

Espanol :

Meditación en la exposición « Carole Benzaken

