Séance de méditation au musée de Tessé Musée de Tessé Le Mans

Séance de méditation au musée de Tessé

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans Sarthe

Début : 2025-12-13 11:00:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

2025-12-13

Et si vous découvriez l’exposition Rien de nouveau sous le soleil en l’alliant avec la méditation de pleine conscience ?

La méditation, c’est être à l’écoute de soi -même, de ses ressentis et du moment présent. L’art nous invite aussi à faire une pause, nous ramène au moment présent, fait appel aux émotions et à l’introspection. C’est le moment de mettre le mental en pause et de se laisser porter par ce que l’art peut faire émerger en nous, au cœur de l’exposition temporaire du musée de Tessé.

Sur inscription dans la limite des places disponibles.

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 51 musee.tesse@lemans.fr

English :

How about combining the exhibition Nothing New Under the Sun with mindfulness meditation?

German :

Wie wäre es, wenn Sie die Ausstellung Nichts Neues unter der Sonne entdecken und sie mit Achtsamkeitsmeditation kombinieren?

Italiano :

Perché non abbinare la mostra Niente di nuovo sotto il sole alla meditazione mindfulness?

Espanol :

¿Por qué no combinar la exposición Nada nuevo bajo el sol con la meditación mindfulness?

