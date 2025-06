Séance de méditation dans la galerie égyptienne Musée de Tessé Le Mans 4 juillet 2025 12:15

Début : 2025-07-04 12:15:00

fin : 2025-07-04 13:15:00

2025-07-04

Et si vous redécouvriez la galerie égyptienne avec un œil nouveau en l’alliant avec la méditation de pleine conscience ?

La méditation, c’est être à l’écoute de ses ressentis et du moment présent. L’art nous invite aussi à faire une pause. En alliant les deux, vous allez vivre l’art en immersion à l’intérieur de vous-même. C’est le moment de mettre le mental en pause et de se laisser porter par ce que l’art peut faire émerger en nous.

Accessible à tout le monde, y compris débutant. Prévoir une tenue décontractée. Sur inscription dans la limite des places disponibles. .

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 51 musee.tesse@lemans.fr

English :

What if you were to rediscover the Egyptian gallery with a fresh eye by combining it with mindfulness meditation?

German :

Wie wäre es, wenn Sie die Ägyptische Galerie mit neuen Augen entdecken, indem Sie sie mit Achtsamkeitsmeditation verbinden?

Italiano :

E se si riscoprisse la galleria egizia con occhi nuovi, combinandola con la meditazione mindfulness?

Espanol :

¿Y si redescubrieras la galería egipcia con nuevos ojos combinándola con la meditación mindfulness?

