Séance de numérologie

Route de la Vierge Bézu-Saint-Éloi Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 15:00:00

fin : 2026-02-28 19:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Découvrez grâce aux nombres

– Votre thème numérologique simplifié pour mieux comprendre votre fonctionnement et vos besoins essentiels,

– Ou votre thème temporalité pour connaître vos cycles de vie et faire les bons choix au bon moment.

La séance dure 50 minutes. .

Route de la Vierge Bézu-Saint-Éloi 27660 Eure Normandie +33 6 26 69 54 76 aude@monjolibazarchampetre.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Séance de numérologie

L’événement Séance de numérologie Bézu-Saint-Éloi a été mis à jour le 2026-02-16 par Vexin Normand Tourisme