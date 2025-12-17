Séance de OM CHANTING ODDAS salle 1 Fontenay-le-Comte

Séance de OM CHANTING

ODDAS salle 1 25 Rue des Cordiers Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 14:30:00

fin : 2025-12-17 15:30:00

Date(s) :

2025-12-17

Vous souhaitez trouver la paix, la joie et l’harmonie ?

Venez découvrir le OM Chanting, une pratique de groupe qui utilise le pouvoir transformateur du son OM, le son universel et pur de la création.

Prévoir plaid et bouteille d’eau. La séance se passe en position assise.

La pratique consiste à se positionner en cercle et à chanter ensemble le son OM pendant 45 minutes. Etant en groupe, chacun des membres s’accorde au son sacré du OM pour développer sa conscience.

Cette pratique harmonise les différentes dimensions de notre être physique, mental, émotionnel et aussi spirituel. Elle est bénéfique pour la Terre Mère et contribue à plus de joie et de paix.

L’ANIMATRICE Fabienne

Parce que la paix du monde ne peut exister sans la paix intérieure en chacun de nous, j’ai passé ces dernières années à essayer de faire la paix en moi. C’est un chemin exaltant vers une reconstruction complète de soi qui conduit à de nouvelles compréhensions de la vie. Quel bonheur de pouvoir aujourd’hui communiquer ma joie intérieure si longtemps endormie !

J’organise des Om Chanting pour le bonheur de partager avec vous un moment de pure vibration qui puisse contribuer à l’harmonisation à la fois individuelle et collective.

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS

– Tél 06 20 26 39 16 (Fabienne)

– Mail fabiennemercier85@gmail.com

ADHÉSION À L’ASSOCIATION IMMERGENCE OBLIGATOIRE

PREMIERE ADHESION

https://www.helloasso.com/associations/immergence-la-maison-de-l-etre/adhesions/nouvelle-adhesion-membre-actif-participant-2025 ou au 0687561049 (Franck)

RENOUVELLEMENT de 2024

https://www.helloasso.com/associations/immergence-la-maison-de-l-etre/adhesions/renouvellement-adhesion-membre-actif-participant-2024 .

ODDAS salle 1 25 Rue des Cordiers Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 20 26 39 16 fabiennemercier85@gmail.com

English :

Would you like to find peace, joy and harmony?

Come and discover OM Chanting, a group practice that uses the transformative power of the OM sound, the pure, universal sound of creation.

Bring a blanket and a bottle of water. The session takes place in a seated position.

L’événement Séance de OM CHANTING Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin