Séance de Pilate Fascia

29 rue de Benfeld Stotzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-18 19:30:00

fin : 2026-02-18 20:15:00

Date(s) :

2026-02-18

Soufflez un peu lors d’une séance de pilate fascia c’est une autre discipline.

Il s’agit de mouvements lents pour relâcher les tensions et rééquilibrer le corps.

Soufflez un peu lors d’une séance de pilate fascia c’est une autre discipline.

Il s’agit de mouvements lents pour relâcher les tensions et rééquilibrer le corps.

(Merci de vous inscrire sur le lien partagé) .

29 rue de Benfeld Stotzheim 67140 Bas-Rhin Grand Est cerclestnicolas@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take a breather during a pilate fascia session.

It involves slow movements to release tension and rebalance the body.

L’événement Séance de Pilate Fascia Stotzheim a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de tourisme du pays de Barr