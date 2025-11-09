Séance de Pilates avec Umaneha La Petite Cure (café associatif) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-09 11:00 – 12:00

Gratuit : non prix libre Adulte

Le petit + : vous pouvez déjeuner sur place après la séance ! Le Pilates C’est une technique douce visant à renforcer les muscles posturaux profonds. Une place importante est accordée au centre par l’engagement des muscles profonds de la ceinture abdominale et du plancher pelvien. Les exercices sont exécutés avec fluidité, contrôle et précision visant à développer le ressenti et la perception du corps.Cette technique s’adresse à tous, hommes, femmes, de tous âges et de toutes conditions physiques. Par cette pratique, nous cherchons à harmoniser la musculature et améliorer la mobilité articulaire et la souplesse. Nous recherchons également une meilleure posture, soulagée des tensions du quotidien.La méthode Pilates permet de développer la concentration et la conscience du corps et apporte calme et apaisement.Inscription à prix libre sur Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/generation-tardigrades/evenements/atelier-pilates-9-novembre-2025

La Petite Cure (café associatif) Nantes 44319

