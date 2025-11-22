Séance de planétarium Saint-Martin-d’Arrossa

Séance de planétarium

Trinquet Saint-Martin-d’Arrossa Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 EUR

22 novembre 2025, 15:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Le système solaire comme vous ne l’avez jamais vu, un voyage ébouriffant au coeur de l’univers. La Société d’Astronomie Populaire de la Côte Basque installera son planétarium gonflable de 25 places, pour deux séances animées par Christophe Marquestaut de la SACB. Le planétarium gonflable permet un voyage extraordinaire au coeur du système solaire et jusque dans les galaxies les plus lointaines.

Ouvert à tous à partir de 5 ans, 25 personnes par séance, sur réservation obligatoire. L’animateur s’adapte à tous les âges.

Une exposition de maquettes sera installée dans le trinquet et si le temps le permet une observation des objets célestes sera possible dès la tombée de la nuit grâce aux télescopes. .

Trinquet Saint-Martin-d’Arrossa 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 08 20 98

