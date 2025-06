SÉANCE DE PONEY ADAPTÉE Laffite-Toupière 8 juillet 2025 18:30

Haute-Garonne

SÉANCE DE PONEY ADAPTÉE PONEYS BLACKTONE EQUITATION Laffite-Toupière Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-07-08 18:30:00

fin : 2025-07-25

2025-07-08

2025-07-15

2025-07-22

2025-08-12

2025-08-19

Une expérience familiale unique avec des balades à poney adaptées pour adolescents & adultes, tous niveaux, cavalier ou non. Réservation auprès de l’Office de tourisme Cagire Garonne Salat.

Une séance pour créer un lien, surmonter une appréhension, comprendre et observer les chevaux pour mieux les apprécier, découvrir cet animal sensible et généreux.

A partir de 12 ans. 15 .

PONEYS BLACKTONE EQUITATION

Laffite-Toupière 31360 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 59 39

English :

A unique family experience with adapted pony rides for teenagers & adults, all levels, riders or not. Bookings through the Cagire Garonne Salat Tourist Office.

German :

Ein einzigartiges Familienerlebnis mit Ponyausritten, die für Jugendliche & Erwachsene, alle Niveaus, Reiter oder Nichtreiter geeignet sind. Reservierung beim Fremdenverkehrsamt Cagire Garonne Salat.

Italiano :

Un’esperienza unica per le famiglie con passeggiate su pony adattate per adolescenti e adulti, a tutti i livelli, cavalieri e non. Le prenotazioni possono essere effettuate presso l’Ufficio del Turismo di Cagire Garonne Salat.

Espanol :

Una experiencia familiar única con paseos en poni adaptados para adolescentes y adultos, de todos los niveles, jinetes o no. Puede reservar en la Oficina de Turismo de Cagire Garonne Salat.

