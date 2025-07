Séance de Poull-Ball Néville

Séance de Poull-Ball Néville lundi 21 juillet 2025.

Séance de Poull-Ball

Néville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-21 10:00:00

fin : 2025-07-21

Date(s) :

2025-07-21

« Bouge ton été sur la Côte d’Albâtre » Poull-Ball

A 10h00, durée 1h30, à partir de 8 ans

Gratuit, sur réservation.

« Bouge ton été sur la Côte d'Albâtre » Poull-Ball

A 10h00, durée 1h30, à partir de 8 ans

Gratuit, sur réservation. .

Néville 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 93 20 sports@cote-albatre.com

English : Séance de Poull-Ball

« Move your summer on the Côte d’Albâtre »: Poull-Ball

10:00 am, duration 1h30, from 8 years old

Free, on reservation.

German :

« Bouge ton été sur la Côte d’Albâtre »: Poull-Ball

Um 10:00 Uhr, Dauer 1,5 Stunden, ab 8 Jahren

Kostenlos, mit Reservierung.

Italiano :

« Muovi l’estate sulla Côte d’Albâtre »: Poull-Ball

Ore 10.00, durata 1h30, a partire dagli 8 anni

Gratuito, prenotazione obbligatoria.

Espanol :

« Mueve tu verano en la Côte d’Albâtre »: Poull-Ball

10.00 h, duración 1h30, a partir de 8 años

Gratuito, previa reserva.

