Séance de prévention du mal de dos et stretching général salle de danse cosec Villejean Rennes Lundi 27 avril, 13h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Pour prévenir le mal de dos? Une seule solution! Le mouvement! Et de bonnes habitudes.

Ce cours mélange des exercices de mobilité, de renforcement et d’étirement du dos, ainsi qu’un stretching de tout le corps.

**Le lundi 27 avril de 13h à 14h en salle de danse du COSEC Villejean**

Les tapis sont fournis. **Prévoir une bouteille d’eau et une tenue souple**.

**Inscription obligatoire à partir du lundi 16 février à 13h** sur le site [« mon espace siuaps](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php) »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-27T13:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-27T14:00:00.000+02:00

salle de danse cosec Villejean rue jean pierre gineste rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



