Séance de prévention ICOPE avec Cassiopéa, Ribérac

Séance de prévention ICOPE avec Cassiopéa
13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne
2ème séance de prévention ICOPE avec Cassiopea (gratuit, sur réservation auprès de Cassiopea)
Se tester pour repérer les premières fragilités
Une séance gratuite près de chez vous
13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 20 40
English : Séance de prévention ICOPE avec Cassiopéa
2nd ICOPE prevention session with Cassiopea (free of charge, booking required with Cassiopea)
Test yourself to spot the first signs of fragility
A free session near you
