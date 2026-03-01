Séance de projection Fête du court métrage en France Labo 10 de Superflux Bazouges-la-Pérouse

Séance de projection Fête du court métrage en France

Labo 10 de Superflux 10 rue de l’Eglise Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 18:30:00

fin : 2026-03-28 20:00:00

Date(s) :

2026-03-28

A l’occasion de la 10ème édition de la Fête du court métrage en France, Superflux s’associe à l’évènement et vous propose une séance de projection.

Nous avons décidé de mettre en lumière le cinéma d’animation, un territoire artistique d’une grande liberté narrative et esthétique. Au travers d’une sélection de 13 films, nous invitons les spectateurs à voyager entre poésie, humour, introspection et regard sur le monde contemporain.

Ces œuvres témoignent de la vitalité de l’animation sous toutes ses formes techniques variées, univers graphiques forts, écritures personnelles et thématiques universelles. Elles interrogent l’identité, la mémoire, le passage du temps, le regard sur l’enfance ou encore notre rapport aux autres et au monde.

Une programmation qui donne envie de s’arrêter un moment, de regarder autrement, et peut-être de se laisser surprendre. C’est exactement ce que le court métrage permet des rencontres brèves, mais qui s’impriment longtemps.

Tout public (conseillé à partir de 8 ans)

Gratuit .

Labo 10 de Superflux 10 rue de l’Eglise Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 97 43 60

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English :

L’événement Séance de projection Fête du court métrage en France Bazouges-la-Pérouse a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne