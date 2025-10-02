Séance de Qi Gong Salle des fêtes Fort-du-Plasne
Séance de Qi Gong
Salle des fêtes Grande Rue Fort-du-Plasne Jura
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-11-06 10:00:00
fin : 2025-12-04 11:15:00
2025-11-06 2025-11-13 2025-11-20 2025-12-04 2025-12-11 2025-12-18
Art énergétique chinois, le Qi gong est une activité de bien-être, de détente et d’harmonisation de votre corps. Découvrez la philosophie chinoise et profitez de ses bienfaits !
Séance de Qi Gong avec Josiane Bertolini de 10h à 11h15, 3 jeudis par mois à Fort du Plasne. .
Salle des fêtes Grande Rue Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 06 94 91 contact@jurabalades.com
