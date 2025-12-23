Séance de Qi Gong Salle des fêtes Fort-du-Plasne

Séance de Qi Gong

Salle des fêtes Grande Rue Fort-du-Plasne Jura

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 09:45:00

fin : 2026-06-25 11:00:00

Date(s) :

2026-04-02 2026-05-07 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-18 2026-06-25

Art énergétique chinois, le Qi gong est une activité de bien-être, de détente et d’harmonisation de votre corps. Découvrez la philosophie chinoise et profitez de ses bienfaits !

2 Séances de Qi Gong avec Josiane Bertolini de 9h à 10h et de 10h à 11h15, 3 jeudis par mois à Fort du Plasne. .

Salle des fêtes Grande Rue Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 06 94 91 contact@jurabalades.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Séance de Qi Gong

L’événement Séance de Qi Gong Fort-du-Plasne a été mis à jour le 2026-03-27 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX