Séance de Qi Gong Salle des fêtes Fort-du-Plasne
jeudi 17 septembre 2026 · Salle des fêtes · Fort-du-Plasne
Informations pratiques
Fort-du-Plasne
Séance de Qi Gong
Salle des fêtes Grande rue Fort-du-Plasne Jura
Tarif : 90 – 90 – 90 EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 10:00:00
fin : 2026-12-17 11:15:00
Date(s) :
2026-09-17 2026-10-08 2026-10-15 2026-11-05 2026-11-19 2026-12-03 2026-12-17
Pratiquez le Qi gong avec Josiane BERTOLINI, diplômée IEQG & certifiée Guolin Qi Gong.
Le Qi Gong est une activité de bien-être, de détente et d’harmonisation de votre corps : pratiques douces pour un bien être optimal!
Il est considéré comme art énergétique chinois. Découvrez la philosophie chinoise et profitez de ses bienfaits !
Séances proposées à la salle polyvalente de Fort du Plasne, le jeudi tous les 15 jours de 10h à 11h15.
En septembre : 03 & 17 / En octobre : 08 & 15 / En novembre : 05 & 19 / En décembre : 03 & 17.
Tarifs : 10€ /séance OU abonnement de 90€/ 10 séances.
Sur réservation au 06.70.06.94.91 .
Salle des fêtes Grande rue Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 06 94 91 contact@jurabalades.com
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English : Séance de Qi Gong
L’événement Séance de Qi Gong Fort-du-Plasne a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX
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