Séance de Qi Gong Rue des Rochats Saint-Laurent-en-Grandvaux

Séance de Qi Gong
Rue des Rochats Dojo Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-12-02 10:15:00
fin : 2025-12-16 11:30:00
2025-12-02 2025-12-16
Art énergétique chinois, le Qi gong est une activité de bien-être, de détente et d’harmonisation de votre corps pratiques douces pour un bien être optimal!
Découvrez la philosophie chinoise et profitez de ses bienfaits !
Séance de Qi gong avec Josiane Bertolini au dojo de Saint-Laurent 2 mardis par mois de 10h15 à 11h30.
Tarif: 10€ séance OU abonnement de 10 séances 90€
Sur réservation au 06.70.06.94.91 .
Rue des Rochats Dojo Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 06 94 91 contact@jurabalades.com
