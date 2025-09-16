Séance de Qi Gong Rue des Rochats Saint-Laurent-en-Grandvaux

Séance de Qi Gong

Rue des Rochats Dojo Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 10:15:00

fin : 2025-12-16 11:30:00

Date(s) :

2025-12-02 2025-12-16

Art énergétique chinois, le Qi gong est une activité de bien-être, de détente et d’harmonisation de votre corps pratiques douces pour un bien être optimal!

Découvrez la philosophie chinoise et profitez de ses bienfaits !

Séance de Qi gong avec Josiane Bertolini au dojo de Saint-Laurent 2 mardis par mois de 10h15 à 11h30.

Tarif: 10€ séance OU abonnement de 10 séances 90€

Sur réservation au 06.70.06.94.91 .

Rue des Rochats Dojo Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 06 94 91 contact@jurabalades.com

English : Séance de Qi Gong

German : Séance de Qi Gong

Italiano :

Espanol :

L’événement Séance de Qi Gong Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2025-11-21 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX