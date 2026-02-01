Séance de Qi Gong Saussay-la-Campagne
Séance de Qi Gong Saussay-la-Campagne samedi 14 février 2026.
Séance de Qi Gong
45 Rue Saint-Adrien Saussay-la-Campagne Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 10:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Animée par Anne-Marie Potel découvrez l’harmonie du corps, du souffle et de l’esprit. .
45 Rue Saint-Adrien Saussay-la-Campagne 27150 Eure Normandie +33 6 79 67 74 38 halteres.et.tricot@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Séance de Qi Gong
L’événement Séance de Qi Gong Saussay-la-Campagne a été mis à jour le 2026-02-06 par Vexin Normand Tourisme