Séance de rattrapage La Réole
Place de la Libération La Réole Gironde
Début : 2026-01-25
fin : 2026-01-25
2026-01-25
Séance de rattrapage le temps d’un café et d’un croissant, nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir un véritable trésor du cinéma. Un moment suspendu, propice au plaisir et à la curiosité, pour se laisser porter par une œuvre marquante.
Ce mois-ci, place à Nouvelle Vague. .
Place de la Libération La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine
