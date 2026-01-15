Séance de rattrapage La Réole

Séance de rattrapage

Place de la Libération La Réole Gironde

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Séance de rattrapage le temps d’un café et d’un croissant, nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir un véritable trésor du cinéma. Un moment suspendu, propice au plaisir et à la curiosité, pour se laisser porter par une œuvre marquante.

Ce mois-ci, place à Nouvelle Vague. .

Place de la Libération La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 78 44 98 cecilecinemarex@gmail.com

