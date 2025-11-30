Séance de rattrapage: Sirat Place de la libération La Réole

Séance de rattrapage: Sirat

Place de la libération Cinéma Rex La Réole Gironde

Tarif : 6.9 – 6.9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Un café, un croissant et un trésor de film choisi par notre commission prog-anim à voir ou revoir. Ce mois-ci venez découvrir l’inclassable SIRAT. Au cœur des montagnes du sud du Maroc, Luis, accompagné de son fils Estéban, recherche sa fille aînée qui a disparu. Ils rallient un groupe de ravers en route vers une énième fête dans les profondeurs du désert. Ils s’enfoncent dans l’immensité brûlante d’un miroir de sable qui les confronte à leurs propres limites. .

Place de la libération Cinéma Rex La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 78 44 98 cecilecinemarex@gmail.com

