Séance de relaxation – PED Jardin PED face à la mairie Plougasnou
mercredi 16 septembre 2026 · Jardin PED face à la mairie · Plougasnou
Informations pratiques
Plougasnou
Séance de relaxation – PED
Jardin PED face à la mairie 17 Rue François Charles Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 17:30:00
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
Offrez-vous une parenthèse de bien-être à Plougasnou ! Marie-Josée Yvinec vous invite à un atelier de relaxation pour apprendre à relâcher les tensions, apaiser le mental et retrouver calme et énergie. Cet atelier s’adresse à toutes et tous, quel que soit votre niveau. Une belle occasion de prendre soin de vous, le temps d’une pause ressourçante.
En collaboration avec Projets Echanges et Développement. .
Jardin PED face à la mairie 17 Rue François Charles Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 38 02 02 70
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English :
L’événement Séance de relaxation – PED Plougasnou a été mis à jour le 2026-09-04 par OT BAIE DE MORLAIX
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