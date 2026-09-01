Séance de relaxation – PED Jardin PED face à la mairie Plougasnou

Informations pratiques

Plougasnou

Séance de relaxation – PED

Jardin PED face à la mairie 17 Rue François Charles Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 17:30:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Offrez-vous une parenthèse de bien-être à Plougasnou ! Marie-Josée Yvinec vous invite à un atelier de relaxation pour apprendre à relâcher les tensions, apaiser le mental et retrouver calme et énergie. Cet atelier s’adresse à toutes et tous, quel que soit votre niveau. Une belle occasion de prendre soin de vous, le temps d’une pause ressourçante.

En collaboration avec Projets Echanges et Développement. .

Jardin PED face à la mairie 17 Rue François Charles Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 38 02 02 70

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English :

L’événement Séance de relaxation – PED Plougasnou a été mis à jour le 2026-09-04 par OT BAIE DE MORLAIX