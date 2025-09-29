Séance de relaxation Salle des Fêtes Sainte-Foy

Séance de relaxation Salle des Fêtes Sainte-Foy lundi 29 septembre 2025.

Séance de relaxation

Salle des Fêtes 105 Rue Gabriel Gourgues Sainte-Foy Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-29

fin : 2025-09-29

Date(s) :

2025-09-29

Vous êtes une boule de nerfs ? Vous avez du mal à vous détendre ? Essayez-vous à la relaxation avec Isabelle LEMIERE lors d’une séance de découverte !

Prévoir un tapis, une couverture et une tenue confortable.

Attention, les places limitées. Uniquement sur réservation.

Vous êtes une boule de nerfs ? Vous avez du mal à vous détendre ? Essayez-vous à la relaxation avec Isabelle LEMIERE lors d’une séance de découverte !

Prévoir un tapis, une couverture et une tenue confortable.

Attention, les places étant limitées à 12 personnes, l’accès à la séance se fait uniquement sur réservation, avant le 21 Septembre. .

Salle des Fêtes 105 Rue Gabriel Gourgues Sainte-Foy 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 43 73 70 j.b29@orange.fr

English : Séance de relaxation

Are you a bundle of nerves? Having trouble relaxing? Try relaxation with Isabelle LEMIERE during a discovery session!

Bring a mat, a blanket and comfortable clothing.

Places are limited. Reservations required.

German : Séance de relaxation

Sind Sie ein Nervenbündel? Fällt es Ihnen schwer, sich zu entspannen? Versuchen Sie sich in einer Schnupperstunde mit Isabelle LEMIERE in der Entspannung!

Bringen Sie eine Matte, eine Decke und bequeme Kleidung mit.

Achtung, die Plätze sind begrenzt. Nur nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Siete un fascio di nervi? Avete difficoltà a rilassarvi? Provate il rilassamento con Isabelle LEMIERE durante una sessione di scoperta!

Portate un tappetino, una coperta e abiti comodi.

I posti sono limitati. Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Séance de relaxation

¿Es usted un manojo de nervios? ¿Le cuesta relajarse? Pruebe la relajación con Isabelle LEMIERE durante una sesión de descubrimiento

Traiga una esterilla, una manta y ropa cómoda.

Plazas limitadas. Reserva obligatoria.

L’événement Séance de relaxation Sainte-Foy a été mis à jour le 2025-09-03 par OT Landes d’Armagnac