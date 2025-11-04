Séance de relaxation Vermenton
Séance de relaxation Vermenton mardi 4 novembre 2025.
Séance de relaxation
Vermenton Yonne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-04 18:00:00
fin : 2025-11-04 19:00:00
Date(s) :
2025-11-04
Séance de relaxation pour bien affronter l’hiver avec Aude Vienne. .
Vermenton 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 76 26 44
English :
German : Séance de relaxation
Italiano :
Espanol :
L’événement Séance de relaxation Vermenton a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois