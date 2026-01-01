Séance de sophrologie Barcus
Séance de sophrologie Barcus samedi 10 janvier 2026.
Séance de sophrologie
Salle Floreana Barcus Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10
2026-01-10
Jessica Lapeyrade, sophrologue, vous invite à une séance d’initiation à la sophrologie à Barcus.
Vous cherchez des outils pour mieux gérer votre quotidien et retrouver un état de bien-être durable ? Cet atelier vous aidera à trouver des solutions qui vous conviennent. .
Salle Floreana Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 18 67 25
English : Séance de sophrologie
