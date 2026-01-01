Séance de sophrologie

Salle Floreana Barcus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Jessica Lapeyrade, sophrologue, vous invite à une séance d’initiation à la sophrologie à Barcus.

Vous cherchez des outils pour mieux gérer votre quotidien et retrouver un état de bien-être durable ? Cet atelier vous aidera à trouver des solutions qui vous conviennent. .

Salle Floreana Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 18 67 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Séance de sophrologie

L’événement Séance de sophrologie Barcus a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de Tourisme Pays Basque