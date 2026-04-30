Blainville-sur-Mer

Séance de sophrologie Bulle de nature

30 Chemin de l’Amour Blainville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Les séances de sophrologie permettent de reconnecter le corps et l’esprit, de renouer avec l’instant présent et apprendre à s’évader dans une bulle de bien-être.

Au programme un enchainement de mouvements musculaires très doux, alternés avec des pauses de méditation de pleine conscience, des exercices de cohérence cardiaque et de la concentration sur des pensées positives.

Jardin de la Canopée à Blainville-sur-Mer

Les vendredis 3, 10, 17, 24 et 31 juillet à 10h

Les vendredis 7, 14, 21 et 28 août à 10h

Séances encadrées par la sophrologue Sandrine Dupont.

Prévoir une tenue confortable, de l’eau, une serviette de plage ou un tapis de sol et de quoi se protéger du soleil et/ou du vent.

Important lieu de repli prévu en cas de pluie.

Enfants obligatoirement accompagnés d’un adulte et admis aux séances à partir de 10 ans. .

30 Chemin de l’Amour Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10

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English : Séance de sophrologie Bulle de nature

L’événement Séance de sophrologie Bulle de nature Blainville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-30 par Coutances Tourisme